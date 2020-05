Negoventis assure la continuité pédagogique

Le réseau Negoventis, qui propose des formations pour tous publics tout au long de la vie dans les métiers commerciaux (avec 13 diplômes reconnus par l’État), regroupe 100 CCI locales et 130 centres de formation en France.

Dans les Hauts-de-France, le réseau compte quatre sites, à Laon, Nogent-sur-Oise, Lens et Roubaix, qui comme les autres centres, ont adapté dès les débuts du confinement leurs supports et outils pédagogiques, en distanciel. Les centres étaient déjà prêts à mettre en place ce dispositif de e-learning avant la crise sanitaire, Negoventis organisant depuis huit ans déjà le déploiement progressif de sa plate-forme LMS. En 2019, le réseau a également initié des actions de formations de formateurs, à l’animation de classes virtuelles et à la création de capsules micro-learning.

Aucun examen ne sera annulé en 2020 : une salle d’examen a été créée, les oraux seront réalisés en visioconférence et l’évaluation enregistrée. Les écrits seront eux réalisés à distance, avec des heures de mise en ligne et de retour du document précises. Negoventis continue à accompagner les entreprises dans le recrutement de leurs futurs apprentis, avec des sessions de recrutement qui ont débuté via des journées portes ouvertes virtuelles, des entretiens en visio ou téléphoniques.