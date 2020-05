L’Agglo du Saint-Quentinois débloque un Fonds d’urgence pour les TPE

Une seule demande est possible par entreprise pour la période de mars à mai 2020. Ce Fonds, qui s’adresse aux structures non-éligibles au Fonds de solidarité national, est cumulable avec les autres dispositifs de soutien aux entreprises (reports d’échéances, chômage partiel, prêt de trésorerie…). Pour y prétendre, l’entreprise ne doit pas faire l’objet d’une procédure collective, être à jour de ses cotisations sociales au 1er mars 2020, réaliser un chiffre d’affaires annuel inférieur à 500 000 euros HT sur le dernier exercice comptable et avoir un bénéfice annuel imposable inférieur à 45 000 euros. Les associations et micro-entreprises ne sont pas éligibles à ce Fonds d’urgence.

Son montant est compris entre 500 et 1 500 euros : 500 euros pour une perte de chiffre d’affaires de 30 à 39%, 1 000 euros si la perte du CA et de 40 à 44% et 1 500 euros si elle est comprise entre 45 et 49%. Si l’entreprise a moins d’un an d’existence, la comparaison se fait sur la moyenne des chiffres d’affaires mensuels, depuis la création.

Contact : aides.deveco@casq.fr