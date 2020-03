Opale Médiation : pour vivre mieux ensemble

Titulaire d’un diplôme de l’Audencia Business School de Nantes, suivi d’un master MBA obtenu aux États-Unis, Jean-François Garnier a créé son entreprise en mars 2019, après avoir créé puis cédé une autre société démarrée en 1996. « En février 2017, lors d’un stage de formation à la « Communication non violente », j’ai réalisé une médiation et ce fut une révélation, un tour de magie, se souvient-il. Oui, il est possible de remettre en relation des personnes à condition de bien respecter un processus. C’est un véritable savoir-faire et savoir-être, et je m’y suis attelé, 240 heures de formation et de pratique plus tard, je crée Opale Médiation ». Le fondateur l’a nommée ainsi en référence aux entreprises résilientes : « Comme définies par Frédéric Laloux dans son livre « Réinventer les organisations », ce sont les entreprises qui portent une attention particulière aux personnes qui y travaillent. Elles mettent en place, entre autres, un système de restauration des liens entre les personnes, la médiation par un tiers extérieur est la meilleure façon d’y parvenir car cela ne laisse aucun doute sur la neutralité du médiateur. »

Une exigence éthique

Selon le dirigeant, Opale Médiation est destinée à trois segments de marché : les salariés ou encore les associés d’une entreprise ainsi que les héritiers lors d’un processus de succession et aussi lors de conseils de famille. « Le plus grand défi est de faire connaître cette pratique comme façon de régler son litige en dehors du tribunal. Cette méthode est 10 fois plus rapide, 100 fois plus durable que tout autre moyen, sans oublier qu’elle est également moins coûteuse », concède-t-il. Opale Médiation offre également des formations à la communication pour prévenir les conflits et réduire l’absentéisme. Le travail est fait en collaboration avec un cabinet parisien pour les diagnostics des risques psychosociaux. La valeur ajoutée pour les clients consiste en une approche de médiation différente, basée sur la relation et la restauration de la confiance. « La médiation n’est pas une conciliation, ni un arbitrage, une négociation ou un compromis, ni même la suggestion d’une solution, c’est la remise en lien de deux ou plusieurs parties, sur le plan humain. Personne ne lâche rien, chacun se met à s’écouter dans ce qui essentiel pour lui, ce qui lui permet d’entendre l’autre ensuite, puis d’avancer », explique Jean-François Garnier. La loi permet maintenant à la médiation de suspendre les procédures judiciaires éventuellement déjà engagées, avec une possibilité de les reprendre ensuite. « Tout le savoir-faire consiste à faire émerger la hauteur et la sincérité du besoin humain fondamental que sert chaque plaignant derrière une attitude qui semble si préjudiciable à l’autre », conclut le médiateur.