En bref

Nouvel opus de La Somme en roue libre

La nouvelle édition du Véloguide au fil du fleuve vient de paraître : sept étapes et cinq escapades pour découvrir les plus beaux sites et détours du fleuve, avec des cartes actualisées, des photos renouvelées ainsi que les dernières informations sur les travaux et aménagements de la véloroute. Le parcours-loisirs original, écologique, durable et accessible à tous, permet de découvrir et profiter, à coups de pédale, des richesses historiques et naturelles de la Somme, sur 160 km. Depuis Ham jusqu’à l’embouchure du fleuve dans l’estuaire de la baie, le chemin de halage a été amésept étapes et cinq escapades pour découvrir les plus beaux sites et détours du fleuve nagé dans sa quasi intégralité – par le Conseil départemental de la Somme – en une piste cyclable tout confort. Pour ne rien manquer de cet itinéraire au fil de l’eau, le tout nouveau Véloguide La Somme en roue libre est paru aux éditions Ouest France.