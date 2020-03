En bref

Epidémie : Somme Numérique propose un service de partage

Pendant un mois (renouvelable en fonction de l’évolution de l’épidémie de Coronavirus) Somme Numérique met gratuitement à disposition des collectivités et agents publics de la Somme son outil de disque virtuel partagé, accessible depuis tout type d’ordinateur. Seule une connexion Internet est nécessaire pour y accéder, cet outil permet de disposer d’un espace de stockage commun de 5 Go ajustable en cas de difficulté, dans lequel il est possible de déposer des fichiers et de créer des dossiers, à partager en interne ou vers des contacts extérieurs à la structure.

Pour en bénéficier, contacter Lenny Cartier (03.22.22.27.27/ l.cartier@sommenumerique.fr) ou Julie Sarnowski (03.64.85.01.24/ j.sarnowski@sommenumerique.fr)