Amiens, registre communal des personnes fragiles activé

Face à l’épidémie de coronavirus, la ville d’Amiens a activé son registre communal des personnes fragiles, qui permet de recenser les personnes fragiles isolées, 2 500 y sont aujourd’hui inscrites. Elles vont recevoir via un automate d’appel, un message de prévention, et pourront en parallèle se faire aider par les services médico-sociaux en cas de besoin. Sont inscrites sur ce registre les personnes de plus de 65 ans, de 60 ans et plus, reconnues inaptes au travail et les adultes handicapés. Cette action a pour objectif de mobiliser par le biais de l’activation des solidarités de voisinage, l’animation d’un réseau de bénévoles et la mobilisation des agents du CCAS qui réalisent des appels ou si nécessaire des visites à domicile.

Les inscriptions sur le registre sont ouvertes jusqu’au 30 avril 2020. Elles se font en ligne sur le site amiens.fr soit de façon autonome par les personnes elles-mêmes ou leurs proches, via le lien suivant : https://demarches.amiens.fr/social/inscription-au-registre-communal-personnes-fragiles/ ou par téléphone au numéro vert de l’Écoute seniors 0 800 60 50 00.