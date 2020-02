Okowoko propose une communication personnalisée

Aux manettes d’Okowoko, c’est Joanne Urbanski et Marion Doé, deux belles-sœurs qui partagent la même passion pour l’art du design, de la création et de la communication. Riche d’une expérience de 15 ans au sein d’une agence de communication, Joanne Urbanski est spécialisée dans la création d’illustrations et de contenu. Quant à Marion Doé, elle est une graphiste expérimentée dans la gestion de projets print et digitaux, notamment dans le secteur touristique. « Après plusieurs années passées au sein d’agences et de services de communication, nous avons décidé de mettre nos compétences et expertises en commun au service des entreprises, commerces et associations », déclare Joanne Urbanski, co-fondatrice de la société créée en février 2017. « Nous accompagnons les clients dans leurs problématiques de communication tout en offrant des solutions respectueuses de l’environnement », ajoute-t-elle. Quant au choix du nom de la société, elle l’explique : « C’est un palindrome qui signifie face à face en polonais », explique la gérante qui est attachée à ses origines polonaises.

Une palette de savoir-faire

Animée par un leitmotiv, celui d’améliorer la communication de sa clientèle, l’enseigne veille sur sa satisfaction en proposant un service de qualité en mettant l’accent sur la dimension humaine et la proximité. Pour Okowoko, la priorité est d’écouter chaque client, comprendre son univers, ses besoins et ses attentes afin de créer un projet qu’il incarnera avec fierté. Singularisant avec talent et passion la communication de sa clientèle, la structure répond aux besoins en matière d’identité visuelle, de conseils en communication, d’applications print/ Web et d’événementiel. Elle propose une offre globale allant du conseil et de la stratégie à l’infographie et du Web design en passant par l’impression de tous les supports et bien d’autres services. « Nous avons eu l’opportunité de concevoir l’identité visuelle des 800 ans de la cathédrale d’Amiens ainsi que l’ensemble des déclinaisons », se réjouit-elle. Soucieuse de son impact sur l’environnement, l’agence s’engage pour une communication responsable en choisissant des fournisseurs labellisés. Elle opte également pour la dématérialisation des supports et privilégie les circuits courts. La société ne compte pas s’arrêter là et projette de créer une marque dédiée aux amateurs des produits décoratifs, produits textiles ou encore design.