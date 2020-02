En bref

La Machinerie estampillée « Fabrique numérique du territoire »

Ouverte depuis 2014, la Machinerie, chef de file pour un consortium de six tiers-lieux amiénois, a été retenue par l’État comme « Fabrique numérique du Territoire » (FNT) pour le Grand Amiénois. Il s’agit d’une reconnaissance des efforts fournis par le tiers-lieu accompagnant la montée en compétences numériques. Contribuant au développement économique et social local, le lauréat de l’appel à manifestation d’intérêt bénéficiera du soutien financier du Gouvernement. Rappelons que l’établissement d’innovation sociale est équipé d’un espace de coworking, d’un FabLab et d’un incubateur et qu’il propose de nombreux services et activités, à savoir : atelier mutualisé pour les artisans et entrepreneurs, programme d’incubation de projet, initiation à la robotique ainsi que des prestations de prototypage et de conception sur mesure.