Florepi, des pâtisseries de qualité

Florepi est basée à Villeneuve-sur-Aisne depuis 1998. L’enseigne conçoit et fabrique des pâtisseries traditionnelles sucrées, cuites et surgelées. Elle offre une large gamme de produits destinés à la grande distribution, à la restauration commerciale, aux artisans mais aussi à l’export.

Diplômé de l’École de management de Normandie, avec une spécialisation « Entrepreneurs » en vue de diriger une PME, Nicolas Fischer est le directeur de Florepi. Après une première expérience dans la distribution de produits auprès des artisans boulangers-pâtissiers, il a intégré la société Florepi en 1999, soit un an après sa création. « J’en assure la direction depuis 2009, après avoir initialement développé les ventes de l’entreprise et mis en place sa structure comptable, analytique et informatique, déclare le dirigeant. Voir nos équipes progresser humainement et techniquement, créer des nouveaux produits et emballages, améliorer et moderniser nos procédés de fabrication sont les facteurs de motivation qui m’animent dans mon travail. »

Créée par le groupe familial allemand Abel+Schäfer, toujours actionnaire en totalité, la société a implanté son site de production dans une zone stratégique à proximité immédiate du réseau autoroutier mais aussi des grands bassins de consommation. Un projet qui a été favorablement accueilli par la municipalité, le Département et la Région. « Nous avons été confortés dans le choix de cette implantation par les qualités et le professionnalisme des habitants de la région qui ont rejoint l’entreprise », précise Nicolas.

Un savoir-faire conjuguant rigueur et saveurs

Animée par un leitmotiv : offrir à sa clientèle des produits finis et surgelés de qualité, Florepi veille à leur satisfaction en respectant les normes et cahiers des charges imposés, internes et externes. L’accent est particulièrement mis sur la noblesse des ingrédients utilisés. Ces derniers doivent être en parfaite adéquation avec les exigences artisanales pour pouvoir proposer des produits à goût unique et qualité constante. Religieuses, éclairs, choux, Paris-Brest, tartelettes… sont commercialisées par l’entreprise. Ces dernières bénéficient d’une finition manuelle traditionnelle et d’emballages adaptés au transport et à la vente.

L’enseigne qui est passée de 11 collaborateurs en 1999 à 200 en 2019 a obtenu le référencement de ses produits chez quasiment tous les distributeurs français. Elle ambitionne de poursuivre son développement à l’export et via la modernisation et le renforcement de son outil de fabrication, à travers la finalisation de son plan d’investissement (3,7 millions d’euros).