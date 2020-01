En bref

Le département de la Somme examine son budget 2020

Du 16 au 20 décembre 2019, les élus départementaux ont examiné le budget primitif 2020 du conseil départemental. Ce dernier s’élève à 667,3 millions d’euros au total dont 550,1 millions d’euros en fonctionnement et 117,2 millions d’euros en investissement. Il s’agit d’une démarche qui fait valoir la poursuite du non recours à une augmentation de la fiscalité ainsi que le maintien et le confortement des deux ratios fondamentaux, à savoir le taux d’épargne et la capacité de désendettement. À cela s’ajoutent le financement des investissements équilibrés entre endettement et autofinancement et une estimation prudente des recettes. Le budget 2020 fait ressortir des évolutions en faveur de plusieurs secteurs comme celui de la solidarité et de l’insertion. Ce dernier connaîtra certaines améliorations telles que l’augmentation du soutien aux services d’aide à domicile tout comme la poursuite du déploiement de solutions répondant aux besoins des personnes en perte d’autonomie. Le développement de la personne et des territoires sera également réformé. Et ce, à travers notamment la création de fonds spéciaux pour la sauvegarde du patrimoine communal, le développement touristique, et la lutte contre l’illectronisme. L’équipement du département, pour sa part, sera développé au niveau de l’entretien du réseau routier, l’analyse de l’accidentologie et la poursuite de grands projets d’infrastructure. D’autre part, le domaine du pilotage et de la gestion des ressources fera valoir non seulement l’innovation sociale mais également l’adoption d’une trajectoire de ressources humaines maîtrisée.