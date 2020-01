Cerfrance Picardie-Nord de Seine, une fusion pour monter en puissance

Accompagner les entreprises dans leur réussite et le développement de leurs performances économiques. C’est l’engagement depuis sa création il y a 60 ans de Cerfrance, réseau associatif spécialisé dans le conseil et l’expertise comptable, pour des clients essentiellement professionnels. Une implication renforcée avec la fusion en octobre dernier des entités de l’Oise, du Val d’Oise et de la Somme, qui a donné naissance à Cerfrance Picardie-Nord de Seine.

« Une fusion structurée et intelligente. » C’est en ces termes que Tom Patar, directeur Marché des professionnels Cerfrance Picardie-Nord de Seine résume la création de cette nouvelle entité, dont le siège social se trouve à Beauvais et le siège administratif à Amiens. Ce rapprochement des trois départements participe d’un mouvement global de mutualisation du réseau, le premier réseau associatif en France en termes de conseil et d’expertise comptable avec 320 000 clients (agricoles et non agricoles), 700 agences, 66 entités – départementales ou régionales – et un chiffre d’affaires de 771 millions d’euros. « L’Oise et le Val d’Oise constituaient une même entité qui collaborait déjà avec la Somme, la fusion s’est donc faite dans une évolution logique », explique Tom Patar. « Cette fusion permet de fédérer des énergies et des compétences sur un large territoire, au service de l’innovation et du développement de notre force de proposition auprès des adhérents, évidemment dans leur intérêt. Qui dit plus grosse structure dit logiquement plus gros moyens… On augmente le champ des possibles en augmentant nos compétences », assure pour sa part Olivier Taisne, directeur général de Cerfrance Picardie-Nord de Seine.

Un réseau mutualiste et indépendant

Les missions et valeurs de cette nouvelle structure restent inchangées : jouer la carte de la proximité, avec une implication territoriale renforcée. « Cerfrance est un réseau associatif, mutualiste et indépendant, cette proximité fait partie de notre ADN, rappelle Tom Patar. Nos compétences couvrent l’ensemble des champs d’une entreprise, de la comptabilité [ndlr, 70% de l’activité] aux ressources humaines, en passant par la formation, le management, la stratégie ou encore la QHSE. » Mutualisme oblige, le réseau propose des outils à ces adhérents répondant à ces valeurs, à l’image de Cerfrance Avantages, disponible depuis le site Internet et qui propose une plate-forme d’achats nationale collective. « Près de 90% de nos clients sont des TPE/ PME, qui ne bénéficient pas de comité d’entreprise. Pour pallier ce manque, nous avons aussi mis sur pied un système équivalent, avec le Club Avantages », illustre Tom Patar.

Ce large échantillon de services nécessite des équipes pluridisciplinaires, aux multiples champs de compétences : assistants comptables, comptables, experts-comptables, gestionnaires paie, juristes, fiscalistes, conseillers d’entreprise, techniciens environnement, spécialistes et consultants. Cerfrance mise également sur la transparence des honoraires : chaque client a une lettre de mission précise, « un gage supplémentaire de professionnalisme dans notre profession très réglementée côté comptabilité ».

Accompagnement humain

« Le développement des entreprises et des hommes est une de nos autres grandes priorités, reprend Olivier Taisne. Nous accompagnons certes nos clients à répondre à leurs obligations réglementaires, mais aussi sur du conseil pour leur développement, et de la formation – essentielle – de dirigeants et salariés, nous sommes très investis sur cette question. Nous proposons à titre d’exemple des cycles de formations RSE pour les entreprises souhaitant s’inscrire dans une démarche de responsabilité sociétale. » Les formations se déroulent sur le sol national mais pas seulement : le cycle « Entreprendre et réussir » permet aux dirigeants de suivre des sessions sur le management, le développement de projets, etc. à l’étranger, « nous sommes vraiment sur un axe de formation et de développement des compétences humaines très fortes », complète Tom Patar.

Les offres de Cerfrance s’adaptent à la spécificité des secteurs d’activités des clients, « avec comme particularité pour l’entité Picardie-Nord de Seine d’accompagner les associations, et les professionnels de la filière équine, précise Olivier Taisne. Nous sommes à même d’accompagner un client à 360° autour de son activité, de la création à la transmission, avoir un seul et unique interlocuteur est forcément rassurant pour lui. Et si certains points dépassent le cadre de nos compétences, nous avons un réseau de partenaires sur lequel nous appuyer pour prendre le relais. »

« Nous sommes évidemment axés performance, reprend Tom Patar. Avec comme ambition de faire évoluer nos clients sur l’aspect économique, RH en intégrant le conseil et en les incitant à mieux collaborer avec leurs collaborateurs, à mieux appréhender les aspects humains de l’entreprise, et bien sûr sur l’aspect fiscal. »