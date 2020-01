Amiens estampillée « Terre de jeux »

Le label visant à permettre à tous les territoires français de s’engager dans l’aventure olympique et paralympique et de profiter de la dynamique des Jeux pour mettre en valeur et accélérer leurs projets autour du sport vient d’être attribué à la ville d’Amiens. Après avoir candidaté au label « Terre de jeux », la ville se voit […]

Le label visant à permettre à tous les territoires français de s’engager dans l’aventure olympique et paralympique et de profiter de la dynamique des Jeux pour mettre en valeur et accélérer leurs projets autour du sport vient d’être attribué à la ville d’Amiens. Après avoir candidaté au label « Terre de jeux », la ville se voit attribuer cette prestigieuse certification. Une récompense qui lui permettra de partager ses bonnes pratiques, faire vivre à ses concitoyens des émotions uniques mais aussi de donner une visibilité particulière à ses efforts et ses actions menées dans ce sens. Ainsi, Amiens Métropole est désormais membre de la communauté « Terre de Jeux 2024 ». Un agrément qui n’est que le début d’une nouvelle aventure.

Amiens a, par ailleurs, lancé sa candidature pour faire partie de la liste officielle des centres de préparation aux jeux (CPJ), et ce, depuis le 30 novembre dernier. Elle ambitionne d’être sélectionnée pour accueillir des délégations étrangères en préparation au sein de ses infrastructures sportives de haut niveau comme Aquapôle, le Coliseum, le stade Urbain Wallet pour l’athlétisme, le complexe sportif Beaumarchais pour le hockey sur gazon ou encore le dojo régional. La métropole amiénoise compte mettre en lumière ses points forts pour devenir CPJ. « Outre sa proximité géographique avec Paris (à 1 heure du futur village olympique), Amiens présente de nombreux atouts qu’il s’agisse de sa jeunesse, de son cadre de vie préservé entouré par la nature, de ses installations médicales modernes ou encore de son riche patrimoine culturel », précisent Brigitte Fouré, maire d’Amiens et Alain Gest, président d’Amiens Métropole.