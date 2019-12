Speed Intérim : une expertise pointue

Reprise en 2009 par Colette Daniel, Speed Interim est une agence qui place l’humain au centre de ses préoccupations depuis plus de 20 ans. Indépendante et unique, la structure offre une prestation RH globale et de proximité, tout en faisant bénéficier les candidats ainsi que les entreprises d’un accompagnement complet et personnalisé.

« À l’époque, lorsque nous venions de reprendre l’agence, il y avait une forte dominance dans les services de déménagement, mais nous avons concentré nos efforts sur les autres secteurs d’activités. Actuellement, nous intervenons en logistique, grande distribution, industrie, administratif, tertiaire, bâtiment … », déclare Colette Daniel, la directrice. Forte d’un réseau local diversifié et dynamique, la structure propose du sur-mesure. Elle accompagne ses clients tout au long de leurs démarches professionnelles à savoir le recrutement, l’insertion professionnelle, le conseil RH, la formation ou encore la prévention des risques. Expert en interim, l’établissement est situé à Chantilly depuis sa création en 1995. Sa clientèle, implantée entre Clermont-de-l’Oise et Roissy, est principalement constituée de PME et de quelques entreprises nationales également. « Il y a un nombre sans cesse croissant de sociétés qui cherchent à recruter et qui rencontrent des difficultés pour trouver le bon candidat, et font donc appel aux agences d’emploi », affirme la dirigeante. Aujourd’hui, l’enseigne poursuit le développement du recrutement direct souhaité par certains de ses clients et ses candidats, l’interim représentant la majeure partie de son chiffre d’affaires.

« Notre meilleure gratification est la satisfaction simultanée du client et du candidat »

Des prestations de haute qualité

« Nous rencontrons les recruteurs et échangeons avec eux afin de connaître les postes de travail, obtenir des fiches de postes et nous inspirer de l’atmosphère sur place. Tout ceci nous permet de répondre au mieux à leurs besoins en personnel », souligne la responsable. Avec une expérience de plus de 20 ans, l’organisme est animé par des collaborateurs passionnés qui savent conjuguer savoir-être et savoir-faire. « Nous prenons le temps de recevoir les candidats en entretien individuel au cours duquel notre écoute est primordiale Nous conseillons ceux qui le désirent et mettons tout en œuvre afin de leur proposer des postes qui leur ressemblent, ensuite nous offrons les éventuelles formations nécessaires », poursuit-elle. Le chiffre d’affaires de l’agence a progressé de 13% en 2018 par rapport à l’exercice précédent. Pour 2019, l’augmentation estimée est de 16% selon Colette Daniel qui prévoit l’intégration d’un nouveau collaborateur au cours de 2020 : « Notre meilleure gratification est la satisfaction simultanée du client et du candidat. »