VANTER HAUT ET FORT : LES MÉRITES DES HAUTS-DE-FRANCE

Le comité régional du tourisme des Hauts-de-France a lancé sa nouvelle stratégie de marketing territorial, début décembre, à la Cité des congrès de Valenciennes. Sous la marque « Haut et fort », le territoire compte vanter sa richesse, et attirer touristes et investisseurs. « Il faut qu’il y ait un « avant » et un « après » un séjour passé […]