Une plate-forme digitale pour faciliter l’accès au prêt Rebond Hauts-de-France

Lancé en mai dernier, le dispositif s’inscrit dans le cadre du plan régional de soutien d’urgence dédié aux entreprises impactées par la crise sanitaire. L’objectif de ce prêt à taux zéro est de soutenir ainsi la trésorerie des TPE et PME. Le montant du prêt Rebond Hauts-de-France varie de 10 000 à 300 000 euros. Le remboursement, quant à lui, peut se faire sur une durée de sept ans avec un différé de deux ans. La nouvelle plate-forme numérique permettra de dématérialiser d’une part le traitement des dossiers et d’accélérer d’autre part l’octroi des crédits aux diverses structures. En l’occurrence, la demande doit être déposée sur la plate-forme https://pret-rebond.hautsdefrance.fr/ et la décision d’octroi de crédit intervient après 48 heures.