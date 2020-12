Une marketplace à Saint-Quentin

Saint-Quentin rejoint ces villes, de plus en plus nombreuses, qui lancent leur marketplace pour épauler les commerçants dans la crise que traverse l’économie. L’idée de ce “centre-ville virtuel” n’est pas née de la première vague de la Covid-19. Elle était là, sur le papier, depuis plus d’un an. Les acteurs locaux (mairie et associations de commerçants) travaillaient sur une marketplace qui devait sortir pour fin 2020, début 2021. La crise sanitaire a accéléré le lancement de l’outil. Lancée le 14 novembre dernier sous le nom de www.saint-quentin-commerces.fr, la plate-forme compte plus de 300 commerçants de proximité qui leur offre une visibilité sur le Web, les réseaux sociaux et surtout sans aucune participation financière. Pour les consommateurs, la marketplace leur permet d’accéder, en un clic et 24 h/ 24 à une large offre, à des informations sur les commerçants, à des offres promotionnelles et la possibilité de commander dans plusieurs boutiques.

Émission télé

La ville ne s’arrête pas à ce site. Elle est allée plus loin pour apporter de la visibilité aux commerçants, restaurateurs et hôteliers et encourager la population à consommer local dans les commerces de proximité. Un large plan de communication (distribution hebdomadaire dans les boîtes aux lettres de Saint-Quentin, réseaux sociaux, affichage) et un numéro “Allo Shopping” pour répondre aux questions des consommateurs ont été mis en place. Avec la télévision locale, une émission basée sur le TéléShopping a été lancée avec plus de 70 commerçants pour promouvoir leur boutique et proposer à la vente une sélection de produits. La ville a transformé des places de parking réservées au click and collect ou au drive. Le CommerceLab, lieu d’innovation du commerce situé en centre-ville, se transforme en conciergerie où les commerçants pour y déposer les commandes faites par les clients. « Il est important, pour nous, de bouger, d’être présents pour les commerçants dans cette période difficile », précise Frédérique Macarez, le maire. Côté budget, le soutien au commerce de proximité représente une enveloppe de 340 000 euros dont 127 600 euros pour la marketplace, le recrutement d’un manager de centre-ville (cofinancé avec la Banque des Territoires), 48 500 euros pour des consignes connectées.