L’Urssaf Picardie au chevet des acteurs économiques

L’organisme a pris la décision de reconduire les mesures exceptionnelles mises en place pour accompagner la trésorerie des entreprises et des travailleurs indépendants au mois de décembre. Les employeurs peuvent bénéficier du report des cotisations patronales et salariales pour les échéances des 5 et 15 décembre 2020. Pour les travailleurs indépendants, les cotisations sociales personnelles ne seront pas automatiquement prélevées en décembre. Les modalités de régularisation de ces échéances seront indiquées ultérieurement. Au total, 5 473 employeurs du territoire picard ont déjà bénéficié du report de paiement des cotisations sociales exécuté en novembre dernier, soit 26 711 091€ de cotisations sociales. S’agissant des travailleurs indépendants, 22 390 personnes ont été concernées pour 91 517 885€ de cotisations reportées. Pour sa part, le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) a alloué, jusqu’au 30 novembre 2020, 21 306 591€ d’aides financières exceptionnelles Covid-19 à 26 381 personnes.