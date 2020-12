L’Adie Hauts-de-France lance un appel au volontariat

Les bénévoles se sont mobilisés aux côtés des équipes de l’Adie pour appeler les entrepreneurs en vue de les conseiller, leur proposer un réaménagement de leur prêt ou encore les aider dans leurs demandes d’aides de l’État. Aujourd’hui, plus que jamais, ces entrepreneurs doivent être soutenus et accompagnés pour faire face aux défis et pouvoir développer de nouveaux projets et de nouvelles compétences. Dans ce sens, l’Adie lance un grand appel aux bénévoles désireux de s’engager pour la relance des entreprises et du tissu économique local près de chez eux. Ces derniers peuvent être des anciens entrepreneurs, des comptables, des formateurs, des chefs d’entreprise en activité ou même des salariés actifs. Leur mission sera d’accompagner et de conseiller tous les porteurs de projets. Cela constitue une opportunité de vivre une expérience humaine, de transmettre un savoir-faire et plus globalement d’agir concrètement pour une économie solidaire et responsable. Les bénévoles doivent être dotés d’un bon relationnel et avoir une bonne connaissance de leur territoire.