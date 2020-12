La Région octroie des aides au transport

Les salariés domiciliés au niveau de la Région et qui n’ont pas d’autre alternative que la voiture pour se rendre au travail sont conviés à déposer leur demande à partir du 4 janvier prochain sur le portail :https://aidesindividuelles.hautsdefrance.fr. L’aide est toutefois destinée à ceux qui habitent à au moins 20 kilomètres du leur lieu de travail et ce, que ce soit en secteur privé ou public et quelle que soit la nature du contrat. D’ailleurs, les salariés peuvent dès à présent vérifier leur éligibilité à ce dispositif. L’aide au transport est également ouverte au covoiturage notamment, les covoitureurs ou covoiturés effectuant au moins 10 kilomètres par jour entre leur domicile et leur lieu de travail. D’autres catégories sont aussi concernées, à savoir : les élèves et les étudiants éloignés de leur lieu de formation, les parents d’élèves pensionnaires en internat parcourant au moins 100 kilomètres par semaine pour y conduire leurs enfants ainsi que les étudiants parcourant au moins 100 kilomètres par semaine pour rejoindre leur lieu de formation.