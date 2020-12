Hubert Tondeur président de l’Ordre des Experts comptables des Hauts-de-France

Fruit du rapprochement territorial entre les Conseils régionaux de l’Ordre des experts-comptables du Nord Pas-de-Calais et de Picardie Ardennes, le nouveau Conseil couvre 5 départements, à savoir : l’Aisne, le Nord, l’Oise, le Pas-de-Calais et la Somme. Il compte 1 227 experts-comptables et salariés autorisés, 1 390 sociétés d’expertise comptable et Association de gestion et de comptabilité ainsi que 375 experts comptables stagiaires. Hubert Tondeur, qui présidait le Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables Lille Nord Pas-de-Calais, a été élu à la tête du Conseil régional. Diplômé d’expertise comptable, ce dernier est titulaire de la Chaire Comptabilité et Gouvernance du CNAM, d’un doctorat en sciences de gestion, agrégé des universités et co-fondateur du cabinet Alliance-Experts basé à Tourcoing. Il sera épaulé par 6 membres du bureau dont 5 vice-présidents et 1 trésorier. Il s’agit de Charles Basset, Catherine Grima, Marjorie Husson, Corinne Renart, Xavier Veracx et Dimitri Loxemand.