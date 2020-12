De nouvelles écoles de production dans la région

Ce sont des établissements d’enseignement technique privés, à but non lucratif, qui proposent une offre de formation innovante et de proximité. Ils s’adressent aux jeunes en situation de décrochage scolaire et leur donnent la possibilité de bénéficier d’une qualification professionnelle, notamment dans les secteurs de l’automobile, de la menuiserie et de la métallerie. Leur concept est basé sur la pratique et la pédagogie du “faire pour apprendre” qui combine entre les connaissances théoriques et l’accompagnement individuel. Ce dispositif s’inscrit dans le cadre d’un accord conclu entre la Région et la Banque des Territoires, avec l’appui de la Fédération nationale des écoles de production. Les trois acteurs s’engagent à mettre leurs expertises et leurs savoir-faire dans le domaine de la formation au service de cette démarche afin de faciliter l’émergence de ce type de projets au niveau de la Région. Celle-ci envisage par ailleurs de soutenir les futures écoles dans leur recherche et leur mobilisation de financements, dans la constitution de réseaux de partenaires et dans la mise en rapport avec les services de programmation des fonds européens.