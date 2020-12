Coriolis Service renforce ses effectifs à Amiens

L’entreprise, qui est opérationnelle dans la Somme depuis 20 ans, prévoit d’intégrer 70 nouveaux collaborateurs dans ses locaux à Amiens. Les candidats sélectionnés seront recrutés en CDI et pourront bénéficier d’une formation avant de rejoindre leur poste. Alliant performance et qualité de service, Coriolis Service a décroché le label “Engagé RSE” en mars 2019 par l’Association française de la normalisation (Afnor). L’ensemble de ses sites de production sont d’ailleurs certifiés par l’Afnor de la norme qualité NF Service Relation Client depuis 2012. En plus d’être adhérent au Pacte mondial des Nations-Unies “Global Compact”, la structure a signé la Charte de la diversité en entreprise depuis 2008 et la Charte de la parentalité en entreprise depuis 2012. Coriolis Service dispose de 9 centres de relation client et englobe environ 2 000 salariés dont plus de 90% en CDI.