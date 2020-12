Biom Paris : un balai brosse éco-conçu qui a le vent en poupe

Concevant des objets du quotidien innovants, design, fonctionnels, respectueux de l’environnement et fabriqués en France, l’entreprise poursuit son développement. Aux manettes de la structure, Sandra Legel, fondatrice et CEO de Biom Paris basée à Chantilly. Elle a investi dans l’univers des toilettes afin de lancer son invention baptisée “bbb La Brosse”. Ce premier balai brosse WC éco-conçu en France, bio-inspiré, désigné pour une efficacité optimale, avec durée de vie très longue, connaît un vif succès et attire de nombreux clients. La société qui poursuit son développement vient de lancer son tout nouveau modèle nommé “La bbb Beige Perle St Jacques” qui est composé à 30% de coquilles Saint-Jacques et à 70% de polypropylène 100% recyclé. La structure compte passer de 372 000 euros de chiffre d’affaires réalisé l’année dernière à un total de ventes dépassant un demi million d’euros en 2020. Pour satisfaire la demande grandissante et accompagner cette évolution d’activité, l’entreprise cherche à renforcer ses équipes en recrutant un préparateur de commandes ainsi qu’une assistante administrative.