Cher visiteur,



Nous avons le plaisir de vous annoncer que le site www.picardiegazette.fr évolue et fait désormais partie de la plateforme www.lagazettefrance.fr. Cette transition marque une nouvelle étape pour notre média, avec l’ambition de vous offrir une expérience enrichie et un accès élargi à nos contenus, qu’ils soient locaux ou nationaux.



Vous y retrouverez :

Tous les articles publiés sur Picardie la Gazette,

L’intégralité des annonces légales en ligne,

Les archives du magazine mensuel.

Merci de votre fidélité,

L’équipe de La Gazette France