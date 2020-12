Zoom sur l’activité des seniors à l’horizon 2030

Parmi les personnes qui occupaient un emploi en 2015, environ quatre actifs sur dix quitteraient définitivement leur travail d’ici dix ans. Entre 2016 et 2030, le nombre des départs annuels des seniors serait compris entre 49 000 à 56 000. Les secteurs les plus concernés par les cessations sont ceux de l’administration publique ou du commerce. Les secteurs des services aux particuliers et de l’hébergement médico-social ou de l’action sociale pourraient enregistrer 4 200 départs annuels, soit 55% de l’effectif de ces métiers en 2015. Face au besoin important des ouvriers qualifiés en industrie, le renouvellement de la main-d’œuvre concerneraient davantage le secteur de la métallurgie et des industries de process. Enfin, le taux de départ serait plus fort dans les zones où la population active est plus âgée (Aisne) et plus modéré dans les zones où les postes sont occupés par des actifs plus jeunes (Lille et Roubaix-Tourcoing).