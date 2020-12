Une micro-crèche à Bernaville

Chargée de mission en création et reprise d’entreprises dans le Pas-de-Calais, Betty Dieppe, 31 ans, s’est lancée au printemps dans la création de sa propre activité : une micro-crèche baptisée TouDou l’Apprenti’Sâge : « J’ai monté mon projet moi même, confie-t-elle dans un grand sourire. Je suis allée voir les banquiers qui m’ont conseillée de me tourner vers Initiative Somme France Active Picardie. J’ai bénéficié d’un prêt d’honneur de 6 000 euros. Mon crédit bancaire est garanti à 80%. »

Pallier un manque

Pourquoi a-t-elle décidé de se tourner vers ce domaine ? « Je suis maman, explique-t-elle. J’avais envie de faire un autre travail dans la petite enfance mais pas assistante maternelle car il n’y avait que cela dans mon secteur comme mode de garde. Pour les micro-crèches, les parents doivent se rendre à Amiens, Abbeville, Flesselles ou Doullens. Comme j’habite près de Bernaville, j’ai contacté le président de la communauté de communes du territoire Nord Picardie qui m’a proposé ce lieu, une ancienne trésorerie, leur appartenant, à louer. Il est bien situé avec l’école maternelle juste à côté. Un partenariat pourra aussi être noué avec la bibliothèque. »

Les 6 000 euros du prêt d’honneur ont permis à Betty Dieppe, titulaire des CAP Petite enfance, qui voulait ouvrir mi-mars, de se constituer une trésorerie car le début de son activité a été reporté à mi-mai et ses trois salariées ont été mises au chômage partiel. Les deux premières semaines ont été calmes. Aujourd’hui, elle est soulagée car elle a réussi à trouver l’équilibre. Elle a encore quelques places qui devraient trouver preneurs au printemps. D’autres se libèreront pour la rentrée prochaine, des enfants entrant en maternelle.

« L’avantage d’une structure comme la nôtre est de préparer les enfants à la maternelle »

Respect du rythme de l’enfant

Elle accueille les tout petits de l’âge de 2 mois et demi jusque 4 ans. Les horaires ont été fixés de 7 h 30 à 18 h 30 du lundi au vendredi pour répondre aux besoins des parents. « L’avantage d’une structure comme la nôtre est de préparer les enfants à la maternelle, pointe-t-elle. Tout est adapté à leur taille et nous les laissons se développer à leur rythme. La sécurité est maximum. Les tarifs sont fixés en fonction des revenus des parents et du nombre d’heures de garde. Repas et produits d’hygiène sont fournis. Les enfants font de la pâtisserie, des balades, des activités manuelles… » Betty Dieppe est épanouie dans son nouveau métier : « Je me sens bien dans ce que je fais. Je n’ai aucun regret et j’en apprends tous les jours. J’agis en fonction ce ce que j’aurais aimé qu’on me propose en tant que maman. Mon but est de communiquer avec les parents, les rassurer, avoir une certaine continuité avec le quotidien à la maison, respecter le rythme de chacun. Les enfants peuvent même ramener à la maison leur doudou offert par la crèche ! », achève-t-elle.