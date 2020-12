Un Pass Numérique pour réduire la fracture numérique

Grâce au Pass Numérique lancé cet automne par l’Agglomération Creil Sud Oise (CSO), les demandeurs d’emploi et jeunes non diplômés des quartiers prioritaires ont désormais la possibilité d’accéder à des formations destinées à améliorer leur maîtrise des outils numériques.

L’Agglomération de Creil Sud Oise (CSO), les trois agences Pôle Emploi du territoire (Creil/ Nogent-sur-Oise, Creil/ Montataire, Creil/ Saint-Maximin) et six structures de formation ont travaillé conjointement pour mettre en place le Pass Numérique. Lancé cet automne, il s’agit de l’un des volets majeurs de la feuille de route numérique de l’Agglomération, adoptée en septembre 2019. Ainsi, plus de 1 000 chéquiers d’une valeur de 50 euros vont être distribués sur le territoire aux personnes éligibles (entre 16 et 25 ans avec un niveau d’étude inférieur ou égal au Baccalauréat et demandeurs d’emploi) de façon à ce qu’elles puissent se former aux outils numériques devenus aujourd’hui indispensables.

Réduire la fracture numérique

Ce dispositif fait suite à un appel à projet, lancé par la Mission société numérique en 2019 pour favoriser l’inclusion numérique. Pour permettre un déploiement efficace sur le territoire, 78 500 euros sont investis, financés à 65% par l’État, 14% par l’Europe et 21% par Creil Sud Oise. Des moyens qui vont permettre de résorber le fort taux de chômage qui touche les jeunes.

« La réduction de la fracture numérique est un enjeu majeur de notre territoire touché par des problématiques de formation et un taux de chômage qui peut atteindre 40% chez les jeunes. Notre territoire dénote d’une situation paradoxale avec un nombre d’offres d’emplois élevé mais des profils qui ne peuvent y répondre, faute de connaissance sur le numérique. L’enjeu de la formation au numérique est donc de résorber cette inadéquation », souligne Barbara Pasquel, chargée des politiques numériques de Creil Sud Oise.

Ces formations, individuelles ou collectives sont dispensées par six organismes : le Point information médiation multi-services, Interm’Aide, Solidarité et Jalons au travail, Gest’Up, le Centre d’information et de médiation sociale et Les Compagnons du Marais. Et se présentent sous forme d’ateliers qui ont été identifiés par #APTIC, le seul opérateur de France labellisé Numérique Inclusif par l’État et distributeur exclusif du dispositif.

Ils s’articulent autour de trois axes clés : découvrir les enjeux du numérique, maîtriser le numérique en apprenant à utiliser les outils et à faire ses démarches en ligne, et augmenter son pouvoir d’agir grâce au numérique en découvrant comment contrôler ses données ou s’insérer professionnellement. À titre d’exemple, Les Compagnons du Marais proposent trois ateliers de 10 heures au cours desquels les bénéficiaires apprennent comment fonctionne un ordinateur. Au total, 15 ordinateurs ont été reçus en don par l’association avec lesquels les bénéficiaires repartiront à l’issue de l’atelier. « C’est l’un de nos grandes fiertés », précise Barbara Pasquel. Résorber cette fracture est notre premier défi car c’est le nœud bloquant qui empêche de passer un cap vers d’autres formations et univers professionnels. Si on déverrouille ce point-là , on peut déverrouiller tout le reste ».