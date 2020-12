Prolongation du plan de soutien à l’économie régionale

Votée le 19 novembre dernier lors d’une séance plénière, cette décision permet en effet de prolonger les dispositifs de soutien destinés aux TPE et PME jusqu’au 30 juin 2021. Dans ce sens, des aides spécifiques mises en place depuis le 10 avril 2020 ont été adaptées, telles que le fonds de premier secours Covid19 et Hauts-de-France Prévention Covid19. Tandis que d’autres ont été spécifiquement développées, comme le prêt Rebond qui a été mis en place avec Bpifrance. La Région a également décidé de geler les échéances pour les entreprises qui ont déjà des prêts régionaux. Le remboursement des crédits de décembre 2020, mars et juin 2021, sera ainsi reporté jusqu’au 30 septembre 2021. La demande devra être formulée au plus tard un mois avant la date de l’échéance prévue.