Petits-Fils pose ses valises à Amiens

En activité depuis 2007, l’enseigne est gérée par Stéphane Routier et Océane Delignières. Celle-ci a pour vocation de lutter contre la solitude des seniors, tout en leur offrant une meilleure qualité de services. En raison de la crise sanitaire mondiale, la structure met à la disposition de ses salariés des équipements de protection individuels afin de préserver leur santé et notamment celle des clients. Par ailleurs, Petits-Fils assurera la création de 60 emplois d’ici à 3 ans, dont 58 auxiliaires de vie et 2 collaborateurs. L’enseigne compte actuellement plus de 150 agences au niveau national.