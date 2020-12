Open Payment Ametis, une première en France

Depuis le 23 novembre, les usagers des transports en commun amiénois peuvent, s’ils le souhaitent, payer leur titre de transport directement avec leur smartphone, en plus du système par carte bancaire déjà disponible depuis août. « C’est extrêmement simple d’utilisation : le client monte à bord et pose son moyen de paiement sur le boîtier. Plus besoin d’acheter un ticket ou de recharger son abonnement, la carte bancaire devient alors son titre de transport. En cas de contrôle, la seule présentation de la CB ou du smartphone suffit », résume Bertrand Barthelemy, CEO chez Flowbird Group, l’un des partenaires d’Amiens Métropole sur ce projet.

Un système intelligent

La société, spécialisée dans les solutions de gestion de mobilité urbaine, compte 5 000 villes et 80 pays parmi ses clients. Et l’Open Payment d’Ametis représente une première au niveau national dans le domaine de la mobilité. « Il repose sur un système de tarification dynamique, c’est sa particularité », ajoute Jean-Claude Renaux, vice-président aux Mobilités chez Amiens Métropole. Les usagers réguliers peuvent en effet bénéficier de la meilleure tarification mensuelle en fonction du nombre de voyage effectués. « C’était un défi particulièrement difficile à relever sur le plan technique, mais c’était important pour nous d’intégrer cette fonction. Ainsi, nous pouvons nous adresser à l’ensemble des usagers, pas uniquement à une clientèle ponctuelle », précise l’élu.

Une démarche éco-responsable

En plus de permettre au client de payer « le juste prix », ce qui est particulièrement appréciable en cette période de crise sanitaire qui impose une limitation des déplacements, le système de tarification est également économique pour la collectivité qui réduit ainsi ses coûts de titres de transports. Grâce à un système de double plafonnement, le voyageur a la garantie de ne pas payer plus de 4,30 euros par jour et plus de 29 euros par mois, des montants qui correspondent au prix du ticket 24 heures et à celui de l’abonnement mensuel grand public. « C’est le système qui s’adapte à votre vie et pas vous qui devez vous adapter au système », résume Bertrand Barthelemy. En plus de ses avantages tarifaires et pratiques, l’Open Payment offre aux usagers un réel gain de temps, contribue à renforcer les gestes barrières en limitant les contacts, s’inscrit dans une démarche éco-responsable et permet davantage de fluidité et de ponctualité puisque les conducteurs n’ont plus besoin de manipuler de la monnaie pour vendre des titres.

Pour le moment, l’Open Payment est utilisé par 800 à 1 000 utilisateurs par jour en moyenne sur le réseau Amétis. Des chiffres qui risquent fortement d’augmenter dans les prochains mois avec la banalisation des usages sans contact, accélérée par la crise Covid-19. « 60% des dépenses courantes des ménages en France sont effectuées au moyen d’une carte bancaire. En 2020, plus de 4 milliards d’opérations ont ainsi été comptabilisées, c’est 1 milliard de plus qu’en 2019 », précise Loÿs Mouli, directeur du Développement chez CB.

