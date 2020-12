Nutribio lance des produits solidaires

L’entreprise Nutribio de Doullens, appartenant au groupe laitier Sodiaal, se lance dans la fabrication de la « Barre à coeur ». Cette barre de céréales et de fruits destinée à la récupération des sportifs ou pouvant être manger comme un encas même pour les enfants veut faire de « chaque gourmand un héros ». En effet, pour chaque colis de 10 barres vendu à 21 euros 70, sur le site Internet portant son nom, 4 euros sont destinés à une association.

Second souffle

Le site de Doullens occupe 250 salariés en majorité occupés au conditionnement de lait infantile. Indépendant, le petit atelier barres fourrage et de céréales, opérationnel depuis vingt ans, emploie une quinzaine de personnes. C’est un sous-traitant. « Les produits La Barre à Coeur sont fabriqués dans un atelier à taille humaine, c’est presque de l’artisanat, explique Thomas Lacronique, directeur de l’activité barres, qu’il tient à sauvegarder. L’un des objectifs est de lui donner un second souffle et de mettre le savoir-faire des salariés au service des consommateurs mais surtout de projets engageants et porteurs. C’est aussi un moyen d’être plus visible de la région et de trouver de nouveaux clients. »

Pour la première référence, baobab-myrtilles, c’est l’association Mountain Wilderness, qui travaille à faire évoluer les comportements en montagne qui a été choisie. Elle est reconnue d’utilité publique et agréée protection de l’environnement. Il devrait en être de même pour la barre chocolat-noir-lin. Spiruline-légumes pourrait aider une association luttant pour la distribution alimentaire. La spiruline vient de Saint-Léger-les-Domart.

Au total, 30% des ingrédients composant cette barre étant locaux, le produit a obtenu le label « Terroirs des Hauts de France ». Comme les barres sont vendues en direct, l’entreprise peut se permettre de reverser 4 euros : « Ces produits se veulent sains et vertueux un peu comme sur le principe du loto du patrimoine. Les clients veulent donner un sens à leurs actes d’achat », souligne Thomas Lacronique.