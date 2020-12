Nouveau parc éolien dans la Somme

Selon l’Ademe et l’Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE), jusqu’à 12 millions de Français n’ont pas un accès normal et régulier à l’énergie et se retrouvent en situation de précarité énergétique. Face à cette situation, Valorem souhaite s’engager pour une transition énergétique plus solidaire. Il propose aux prêteurs de céder une partie de leurs intérêts au profit d’une association amiénoise, Apremis, qui lutte contre la précarité énergétique et contre l’exclusion sociale. À travers le financement participatif, les investisseurs peuvent financer les projets de la transition énergétique et donner du sens à leur épargne. Investir dans le parc éolien d’Hombleux est une occasion pour contribuer directement au développement des énergies renouvelables et lutter contre la précarité énergétique. Pilotée par Lendosphere, le projet de quatre éoliennes permettra de couvrir la consommation annuelle de 61% des habitants de la communauté de communes de l’Est de la Somme, soit 26,8 GWh par an. Ce parc éolien de 9,6 MW contribue également à l’atteinte des objectifs du territoire en matière d’énergies renouvelables.