Mediapilote débarque à Amiens

L’enseigne élargit son réseau en s’installant à Amiens. Il s’agit de la troisième équipe Mediapilote localisée dans les Hauts-de-France après celles de Lille et de Flandres Côte d’Opale. « Nous avons encore à nous implanter dans le Pas-de-Calais, l’Aisne et l’Oise. Le développement passera aussi sur les territoires où nous sommes déjà présents par des rapprochements avec des agences existantes, et la création de nouvelles marques autour d’une spécialité métier (signalétique, packaging,…) ou sectorielle (tourisme, RSE,…) », explique Laurent Sauval, directeur du développement de la région Hauts-de-France de Copylot Group, qui détient les agences Mediapilote. La nouvelle agence amiénoise est dirigée par Tania Cascais, ex-directrice de clientèle au sein d’agences de communication parisiennes qui a accumulé une expérience de 15 années dans le domaine. « J’ai toujours eu en tête de monter ma propre agence, et ce, très tôt, mais je me suis toujours interdit de le faire seule et jusqu’à présent je n’avais pas encore trouvé l’associé qui pouvait avec moi porter ce projet. Ça restait un rêve jusqu’à ce que je rencontre Laurent Sauval qui m’a présenté le projet Mediapilote. J’ai tout de suite accepté, au-delà du côté très séduisant et ambitieux du projet, de pouvoir apporter toute l’expertise apprise à Paris à ma région natale et à ses acteurs. J’ai également été conquise par les valeurs du groupe que je ne retrouvais plus ailleurs », détaille Tania Cascais.