L’Opco, au service des entreprises de proximité

L’Opco des entreprises de proximité, qui a remplacé les anciens Opca Agefos Picardie et Actalians, s’est fortement structuré et est en mesure d’accompagner au mieux les petites et moyennes entreprises par la formation et les compétences, l’alternance et l’emploi.

La réforme de la formation professionnelle de 2018 a profondément modifié le paysage en la matière. « De nouveaux acteurs sont apparus, d’autres ont au contraire disparu. De nouvelles missions et compétences ont été attribuées. Cette réforme a été très impactante en France », résume Denis Jorel, délégué régional Hauts-de-France à l’Opco EP, Opérateur des compétences des entreprises de proximité. L’organisme, issu de la fusion entre les Opca Agefos Picardie et Actalians, a vu ses missions évoluer depuis sa création. « Nous accompagnons les branches professionnelles et les entreprises de moins de 50 salariés dans l’analyse et la définition de leurs besoins en termes de formation professionnelle, notamment au regard des mutations techniques et économiques de leur secteur d’activité. Notre rôle est donc très important, surtout en cette période compliquée qui nécessite de nombreux ajustements et adaptations », précise Denis Jorel. « En ce moment on informe par exemple sur la possibilité de former ses collaborateurs pendant la durée du chômage partiel et on apporte un appui RH sur les questions télétravail et confinement. » L’Opco EP finance également des dispositifs d’alternance et apporte un appui technique aux 54 branches professionnelles adhérentes.

Proximité

La France compte 14 Opco EP – représentant chacun un pôle de compétences – ayant tous le même dénominateur commun : être au service des entreprises de proximité. « C’est d’ailleurs pour cette raison que nous disposons de six antennes dans les Hauts-de-France », ajoute le délégué régional. Cette couverture géographique (Amiens-Boves, Compiègne, Laon, Lille, Arras, Valenciennes) permet à l’Opco EP de tisser des liens étroits avec les entreprises mais aussi avec de nombreux partenaires, co-finançeurs et acteurs de l’emploi et de la formation. Grâce à cette « formidable synergie », l’organisme a pu récemment envisager et mettre en place de nouvelles actions comme le Hub de l’alternance, un « outil intéressant et fédérateur » de mise en relation avec des jeunes qui apporte une meilleure visibilité des différents métiers et qui permet de valoriser et de promouvoir l’alternance.

L’Opco en région c’est :