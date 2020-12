Les lauréats du label « Ici je mange local » désignés

Créée en 2017 conjointement par la Région Hauts-de-France, le Département du Nord, la Métropole européenne de Lille et l’Association des Maires du Nord et la Chambre d’agriculture Hauts-de-France, cette distinction a été attribuée à 145 établissements scolaires et médico-sociaux. Il s’agit d’une reconnaissance des efforts des chefs et des équipes de restauration collective mobilisés tout au long de la crise sanitaire qui vise à promouvoir l’utilisation de produits locaux dans les restaurants scolaires et collectifs, tout en soutenant les producteurs des Hauts-de-France. Dans le détail, l’édition 2020 a primé 42 lycées de la Région dont 33 récompensés par une étoile et 9 autres par deux étoiles. Le Département du Nord, quant à lui, a été distingué par la labellisation de 103 collèges, établissements sociaux et médicosociaux dont 70 par une étoile, 31 par deux étoiles et 2 par trois étoiles.