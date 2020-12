Les Hauts-de-France et le Maryland signent un protocole d’entente

L’événement s’est déroulé en présence de Xavier Bertrand, président de la Région Hauts-de-France, de Larry Hogan, gouverneur du Maryland et des deux ambassadeurs Jamie D.McCourt et Philippe Étienne. Sur une durée de 5 ans, les deux acteurs s’engagent pour faire rayonner leur territoire à l’international. Ceci à travers la construction de projets innovants et le développement de leur coopération via des échanges d’informations et d’expertise ainsi que la mise en réseau d’entreprises et autres acteurs intéressés. Cette coopération a pour objectif de favoriser les opportunités économiques et commerciales entre les deux partenaires. Elle permettra de créer des synergies dans plusieurs domaines notamment le commerce, les nouvelles technologies, la cyber-sécurité, la bio-santé et le secteur portuaire. Cette initiative sera également une occasion de tisser des liens étroits en matière de tourisme, de culture et d’éducation afin de nouer une amitié entre les deux régions. Dans les prochains mois, cet accord se traduira par l’organisation de webinaires concernant les différentes thématiques identifiées. Des rencontres physiques seront également prévues dès que les conditions sanitaires le permettront.