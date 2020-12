Les Entrep’ : terrain d’expérience

Envie de rejoindre l’aventure des Entrep’ en Picardie ? Ce programme national, reconnu d’utilité publique de sensibilisation et formation à l’entrepreneuriat pour les étudiants, permet d’obtenir une certification reconnue par l’ANDRH. Les Entrep’ de Picardie appelle à la participation des entrepreneurs de tous horizons pour devenir les marraines, parrains ou coachs de ces nouveaux entrepreneurs. « Une aide financière déductible des impôts, est aussi sollicitée. Les Entrep’ est un programme dispensé par des professionnels pour s’entraîner à créer une entreprise ou une start-up en équipe. Les jeunes créateurs avaient jusqu’au 1er novembre pour créer leur équipe et candidater à la prochaine promotion », explique Lucie Alonso, coordinatrice du campus d’Amiens qui propose un programme d’entraînement à la création d’entreprise 100% gratuit et ouvert à tout jeune post-bac pour révéler son potentiel entrepreneurial. En 2015, la Bonne Baguette, la boulangerie artisanale de Simon Hue, était née de cette façon. Les success stories sont nombreuses à avoir été initiées sur les campus en Hauts-de-France et notamment à Compiègne et Beauvais.

Cinq mois pour se former

La nouvelle promotion s’est réunie le13 octobre au Pôle Cathédrale à Amiens. « Une soixantaine de jeunes étaient présents pour participer au job dating grâce auquel ils se mettront en équipes. Ce sera le top départ de leur cursus de cinq mois dispensé jusqu’en mars 2021 par des professionnels dont principalement des chefs d’entreprises qui seront leur coachs. L’an passé, ils étaient 14 équipes de jeunes sur Amiens. Le champion picard était issu d’Amiens et est arrivé à la sixième place du concours national avec sa start-up d’aménagement de jardins », se félicite Lucie Alonso qui peut compter, avec son président Olivier Le Maire, cadre chez Poclain Hydraulics dans l’Oise, sur les membres fondateurs de l’association que sont notamment CJD, CPME ou encore le réseau Entreprendre et Pépite pour parrainer et accompagner étape après étape de manière appliquée au terrain. « Chez nous, pas de théorie, que de l’expérience hors les murs et la force du réseau. Nous misons sur des compétences en management d’équipe et de projet, des connaissances pratiques sur la démarche de création d’entreprise et de start-up mais aussi sur la capacité à communiquer et convaincre plus facilement », insiste la coordinatrice quant aux valeurs et compétences recherchées. Un entraînement à la création d’entreprise qui plus est compatible en plus des études ou d’un job.