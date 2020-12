L’entreprise Mignot passe sous le giron d’EMIP

EMIP à Nesle et l’entreprise Mignot de Ham, une complémentarité évidente. Eric Mourière a été convaincu par l’apport des compétences de Mignot, deux entreprises de sous- traitance, bien connues dans le domaine agroalimentaire et agrochimique, dont Hugues Mignot en a été le précurseur.

Hugues Mignot, gérant de la société Mignot industrie, créée en 1995, est spécialisée dans le maintien des tuyauteries industrielles et en chaudronnerie. Il a travaillé de nombreuses années à la sucrerie d’Eppeville en tant que salarié, puis à Compiègne dans une entreprise qui travaillait pour les sucreries. À la suite du décès du patron, son associé n’a pas voulu reprendre, et Hugues Mignot a accepté d’être le nouvel associé, tout en continuant son métier de chef de chantier. Mais au bout de dix ans, il a préféré créer sa propre société avec son père et son fils, tout en restant salarié. Au décès de son père, il en est devenu le patron. Il avait des clients proches de l’entreprise, Lu à Jussy, la sucrerie de Sainte Émilie, Euronet à Ham. « L’activité étant très forte, il y avait moins de concurrence qu’aujourd’hui dans ce créneau. Et puis les entreprises agroalimentaires avaient leur propre personnel sur place avec parfois 60 salariés spécialisés dans la fabrication et la maintenance des tuyaux. J’ai été approché par Éric Mourière le patron d’EMIP, en 2016, et au bout de quatre ans, il a décidé de reprendre mon entreprise. Elle était très convoitée par les sociétés présentes sur le bassin d’emploi. Après de longues discussions, l’affaire fut conclue, et pour moi, la certitude que mes 15 salariés seraient repris en CDI, dans cette entreprise saine, et respectueuse de son personnel. »

Complémentarité parfaite

Éric Mourière a été convaincu par la complémentarité de l’activité des deux entreprises. « Nous avons une main d’œuvre qualifiée qui malheureusement se raréfie : nous avons beaucoup de difficultés à trouver des tuyauteurs, des chaudronniers, des soudeurs, spécialisés dans l’industrie agroalimentaire. Donc, les profils de l’entreprise Mignot ne pouvaient que m’intéresser. La société qui a et aura les marchés, est celle qui a et aura les meilleurs techniciens. Nos clients de l’agroalimentaire et agrochimie ont salué l’intégration des salariés de Mignot chez nous. Cette parfaite complémentarité a eu un impact positif sur le volume des chantiers. Maintenant, le seul problème est de trouver des profils qualifiés. EMIP travaille 24 heures sur 24, devant répondre au plus vite aux pannes survenant chez les clients. »

La Covid a eu très peu d’incidence sur l’activité d’EMIP. L’entreprise n’a pas fermé et a continué à travailler en respectant les distanciations sociales. EMIP a un projet d’agrandissement de 500 m², du bureau d’études et du magasin. « Autrefois, la plupart des clients avaient leur propre personnel de maintien. Pour des raisons d’économie, celles-ci ont préféré le reconvertir dans le cœur de métier de l’entreprise. C’est Hugues qui a démarré la sous-traitance. Son arrivée dans ma vie professionnelle m’a comblé. Il est la mémoire vivante du tissu industriel de l’est de la Somme. C’est un grand moment de bonheur de me raconter ses 50 ans de métier. »