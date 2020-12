Le labo RS2E finaliste des Trophées INPI

Créés en 1991, ces Trophées valorisent et récompensent les entreprises et centres de recherche emblématiques de l’innovation française, qui se distinguent par le rôle essentiel de la propriété industrielle dans leur stratégie de développement. Cette année, l’institut a mis en avant 8 entreprises et 2 centres de recherche qui concourent dans 4 catégories : brevet, design, marque et recherche.

Le réseau sur le stockage électrochimique de l’énergie (RS2E) figure parmi les finalistes. C’est une distinction qui récompense la capacité d’innovation de la structure Amiénoise. « Les Trophées INPI ont acquis une grande notoriété dans l’écosystème de l’innovation depuis 30 ans. C’est un honneur d’être finalistes cette année car c’est une reconnaissance de notre stratégie d’innovation. Avoir une solide stratégie en propriété industrielle permet de montrer le caractère innovant de nos recherches », souligne Cédric Chazel, responsable valorisation du laboratoire.