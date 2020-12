Le CD2E crée un outil pour générer des appels d’offres plus verts

« Beaucoup de communes voudraient s’engager pour l’écologie, mais ça ne se concrétise pas parce que les acheteurs n’arrivent pas à sécuriser les appels d’offres. » Tel est le constat d’Anthony Delabroy, consultant achats publics durables au CD2E, l’accélérateur de l’écotransition dans les Hauts-de-France.

« Depuis 20 ans, nous accompagnons les éco-entreprises, principalement sur trois axes : le bâtiment durable, les énergies renouvelables et l’économie circulaire. Et, petit à petit, nous commençons à faire de la structuration de filières, en accompagnant des acheteurs dans leurs commandes publiques pour générer des appels d’offres plus verts », présente Victor Ferrera, Directeur général du CD2E.

L’association estime que la transition écologique ne peut opérer sans la mobilisation des acteurs économiques. La commande publique représente à elle seule 200 milliards d’euros par an, soit 10% du PIB Français. Or, en 2018, seules 18% des clauses utilisées par les acheteurs étaient des clauses vertes alors que l’État visait les 30% atteints entre 2015 et 2020.

« Dans les petites communes, les acheteurs ont souvent des doubles casquettes. Ils ne sont pas experts juridiques, et encore moins sur la thématique de la transition écologique. On se perd facilement dans la lecture de clausiers volumineux alors que nous devons travailler dans l’urgence », justifie Xavier Peyrot, acheteur à la commune de Oignies.

Un clausier gratuit et collaboratif

Afin d’y remédier, le CD2E a décidé de lancer le site Internet laclauseverte.fr : un clausier inédit, gratuit et sans inscription. Conçu dans la région, il s’adresse cependant à tous les acheteurs publics sur le territoire national. La plate-forme fonctionne comme un moteur de recherche à plusieurs entrées (selon le type d’achat, la thématique, la typologie de marché ou encore par mot clé) et permet de trouver des clauses clés en main. « Elles sont prévalidées et standardisées. L’acheteur est ensuite libre de les adapter au cas de sa commune. C’est une base qui facilite grandement la rédaction d’appels d’offres opérationnels », explique Anthony Delabroy.

L’outil a aussi un aspect pédagogique, puisque l’intérêt de chaque clause et les points de vigilance à observer sont indiqués. Déjà 80 clauses sont intégrées à la plate-forme. Ce, grâce à la participation de professionnels tels que l’association A prio bio, la Métropole européenne de Lille, Voies navigables de France, Fibois, le pôle Hydreos, l’Institut national de l’économie circulaire et l’Ademe Hauts-de-France.

Mais le CD2E ambitionne d’enrichir son catalogue sur tous les sujets possibles concernant la transition. « Nous invitons les utilisateurs à y inscrire les clauses qu’ils ont déjà rédigées et qui s’avèrent efficientes. Les retours d’expériences sont aussi les bienvenus », précise Anthony Delabroy. Une possibilité très appréciée des quelques collectivités qui ont testé l’outil en avant-première (dont la MEL, Dunkerque ou encore Oignies) : « C’est important d’avoir un regard extérieur sur ce que l’on fait et de pouvoir échanger entre acheteurs. Nous sommes habituellement assez isolés », regrette Xavier Peyrot.