Laurent Pietraszewski à Amiens

Le secrétaire d’Etat en charge des retraites et de la santé au travail était en déplacement à Amiens fin novembre. A l’Asmis, il a rencontré médecins, représentants des employeurs, délégués du personnel, pour échanger sur les risques sanitaires et psychologiques de la Covid-19.

« Tous les retours que nous avons font état de l’affaiblissement mental des salariés et des dirigeants. Au-delà de la question sanitaire, la crise Covid cache une réelle crise psychologique. » Guy Lammertyn, Directeur général d’Ugepa et président de l’Association santé et médecine interentreprises du département de la Somme (Asmis) a alerté Laurent Pietraszewki, secrétaire d’État en charge des retraites et de la santé au travail lors de sa visite fin novembre à Amiens. Tous les acteurs présents, employeurs, médecins du travail, délégués du personnel ou représentants de la Dirrecte ont témoigné de cette impression d’être dans « un jour sans fin » où stress et détresse psychologique ont surpassé la peur du Covid-19.

« Le manque de visibilité est difficile à accepter »

Cibler les entreprises

« Cette succession de phases d’arrêt et de reprise d’activité est particulièrement pesante. Le manque de visibilité est difficile à accepter. Si le premier confinement a été pris comme une pause un peu inattendue, c’est aujourd’hui très dur pour des gens obligés de rester chez eux alors qu’ils souhaitent avant tout revenir travailler », explique Bertrand Demouy, responsable du centre aquatique Alméo et membre du conseil d’administration de l’Asmis. Pour accompagner les entreprises en cette période difficile, l’association a mis en place un phoning en ciblant principalement les TPE et PME du territoire. « Dans un premier temps nous avons répondu aux questions sur la reprise d’activités et la construction de protocoles qui collent aux réalités de nos interlocuteurs », résume Francine Lemonnier, directrice de l’Asmis. Le déconfinement a ensuite fait bouger les inquiétudes des salariés et des employeurs qui ont commencé à s’interroger sur leur avenir professionnel à remettre en cause des projets de vie et à faire part de problèmes financiers. Des syndromes d’épuisement et l’apparition de troubles musculosquelettiques liés au télétravail ont également été constatés.

Des séquelles graves

Des effets psychologiques qui ont particulièrement interpellé les intervenants de l’Asmis. « Du point de vue de la sécurité tout a été mis en place. Le gel, le masque, les distances… tout a été respecté. Mais c’est très difficile psychologiquement. Vous bossez avec des gens depuis 30 ans et vous avez peur de leur transmettre quelque chose ou qu’eux vous transmettent quelque chose », lance l’un des délégués du personnel convié à la rencontre. Une peur confirmée par Laetitia Creton, directrice adjointe de la Direccte des Hauts-de-France. « Être cas contact est aujourd’hui vécu comme une honte », dit-elle avant de souligner cependant l’absence de clusters en entreprises dans la Somme depuis le mois de septembre. « Nous avons besoin de ce lien social, de ce collectif », abonde Laurent Pietraszewki qui évoque l’importance d’accompagner employeurs et salariés en cette période particulière.

Les chiffres clés de l’Asmis