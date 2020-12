La Somme, poumon d’Abbeville

La stratégie Vallée de Somme, Vallée idéale est un vaste programme d’aménagement voté mi 2019 par les conseillers départementaux autour du fleuve, qui traverse tout le territoire. Le projet repose sur l’aménagement de la vallée de la Somme, de Saint-Quentin où le fleuve prend sa source jusque Saint-Quentin-en-Tourmont, en baie de Somme, pour en faire un espace public à vivre et à partager, au cœur d’une nature préservée.

« Abbeville a besoin de renouer des liens avec son fleuve »

C’est à Abbeville que l’une de ses premières déclinaisons opérationnelles va être opérée dès l’an prochain. Habitants et touristes profiteront d’un lieu de dépaysement à part entière. De plus, Abbeville deviendra une escale à haut niveau de service au cœur du développement territorial du département : « Avec ce projet, le département porte une ambition pour révéler Abbeville comme une richesse de la Baie de Somme, explique Stéphane Haussoulier, président du conseil départemental de la Somme. Ce partenariat avec la ville doit monter en puissance : le département prend d’ores et déjà toute sa part. »

La vaste étude menée sur la Véloroute Vallée de Somme, inclut le secteur de la gare et de l’hôpital, les connexions avec le centre-ville, l’île de la cité et le Ponthieu. L’ambition étant que ce projet d’aménagement soit l’objet d’une véritable réflexion sur la régénération urbaine. Le département s’engage à réaliser plus de 1,65 million d’euros de travaux, dont près de 1 million d’euros en 2021 pour la reconquête du chemin du Pâtis jusqu’à la gare, soit 2,5 km.

Vaste projet

Ces travaux devraient débuter en août. Suivront, à plus grande échéance en partenariat avec la ville et la communauté d’agglomération, des travaux d’aménagement concernant la requalification de la Véloroute du Ponthieu vers Saint-Riquier et sa connexion avec la Véloroute Vallée de Somme; la requalification du boulevard de la Portelette et le traitement de l’avenue de la Gare et du carrefour de l’avenue de la gare avec la rue Jean Jaurès.

Pascal Demarthe, maire d’Abbeville et président de la Communauté d’agglomération de la Baie de Somme commente : « Je suis heureux que le département porte une action forte à Abbeville. C’est un partenariat et des projets concrets. Abbeville a besoin de renouer des liens avec son fleuve et les réalisations présentées sont celles que nous défendons avec mon équipe municipale. »

Depuis 20 ans, le département a consacré plus de de 100 millions d’euros depuis vingt ans pour faire du fleuve un véritable acteur touristique. Et cela porte ses fruits, le nombre d’usagers est sans cesse en croissance. Ils étaient près de 7,5% de plus cette année dans le secteur d’Abbeville qu’en 2019.