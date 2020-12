La CMA des Hauts-de-France soutient les Artisans en’Or

Du 7 décembre 2020 au 15 janvier 2021, la Chambre de métiers et de l’artisanat des Hauts-de-France met en place une action de soutien et de promotion intitulée Les Papilles d’Or.

Cette initiative s’adresse aux commerçants certifiés Artisans en’Or et leur offre une campagne marketing afin d’inciter les habitants de la Région à privilégier la consommation locale. Dans ce sens, les chocolatiers, pâtissiers, boulangers, charcutiers, bouchers et restaurateurs certifiés proposent des bons d’achat sous forme de cartes à gratter, offerts par la CMA. Pour les fêtes de fin d’année, les Artisans en’Or préparent des recettes festives aux saveurs locales. Ces derniers garantissent au moins 80% de produits faits maison et travaillent en étroite collaboration avec des fournisseurs de matières premières régionaux. Cette certification a été créée depuis plus de 10 ans par la Confédération générale de l’alimentation en détail et est portée par la CMA Hauts-de-France. Il s’agit d’un projet de valorisation des savoir-faire artisanaux pour les métiers de bouche qui compte aujourd’hui près de 300 artisans de la région.