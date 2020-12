Kaparka soutient le commerce local avec le click and collect

L’agence de communication spécialisée dans le Web propose une formule clé en main pour développer le click and collect auprès des commerçants locaux. Un concept qui a le vent en poupe dans le contexte sanitaire et économique actuel.

Le click and collect est un service permettant aux consommateurs de commander en ligne avant de retirer leurs articles dans un magasin de proximité. « C’est une nouvelle manière de faire du commerce : à mi chemin entre le e-commerce et le commerce traditionnel », résume Vincent Roy, dirigeant de la société Kaparka, agence de communication spécialisée dans la création et l’hébergement de sites Web.

Pour cet Amiénois de 51 ans, cette nouvelle manière de consommer est devenue « incontournable », d’autant plus dans le contexte actuel où les commerçants ont une jauge de clients à ne pas dépasser dans leur boutique et où de nombreux consommateurs préfèrent éviter les lieux publics pour limiter le risque de contamination. « Le click and collect ne présente que des avantages à mes yeux. Pour le consommateur, c’est pratique et facile, ça évite les files d’attente en caisse et aussi les frais de port. Pour le commerçant, ça permet de capter de nouveaux acheteurs, de mieux gérer ses stocks et de susciter des achats supplémentaires au moment du retrait, on sait que cela arrive dans environ 40% des cas. »

Une offre évolutive

Parti du constat que les commerçants locaux étaient « sous-équipés » côté numérique, Vincent Roy a eu l’idée de lancer une formule Click and collect clé en main au moment du second confinement qui a contraint les commerces dits non essentiels et les bars/ restaurants de fermer à quelques semaines de Noël, une période durant laquelle ils réalisent habituellement entre 25 et 30% de leur chiffre d’affaires. Pour 790 euros, ces derniers peuvent désormais bénéficier d’une vitrine en ligne disponible en deux ou trois jours seulement grâce aux deux développeurs qu’emploie le dirigeant de Kaparka. « Ce pack comprend la réalisation du site bien sûr, l’hébergement, le nom de domaine, un lien vers un réseau social, un système de paiement en ligne, des conseils et l’envoi d’un tutoriel pour permettre au client de gérer sa vitrine en toute autonomie, précise le dirigeant qui évoque une démarche solidaire : Il y a évidemment un côté mercantile mais une fois les charges payées, un site comme celui-ci ne me rapporte rien. »

Vincent Roy, dont la clientèle est habituellement très hétéroclite (mairies, artisans etc.), s’adresse principalement aux commerçants locaux avec cette nouvelle formule. « Ceux qui ont le plus souffert du confinement, à savoir les bars, restaurants, fleuristes et petits commerces de ville. Les franchisés, eux, sont déjà équipés d’outils numériques… », ajoute-t-il. Les vitrines de click and collect sont utiles toute l’année et évolutives : « Le click and collect permet de mettre un pied à l’étrier dans le monde du numérique. À terme, si le commerçant accroche, il peut choisir de faire évoluer son site vers une vraie boutique en ligne, plus aboutie. »