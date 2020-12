Jungle s’agrandit à Château-Thierry

Fort de son succès depuis un an dans les rayons de quatre Monoprix parisiens – dans lesquels plus de 5 000 plantes sont vendues chaque mois – Jungle, acteur majeur de l’agriculture verticale, voit plus grand et va passer de 200 m² de culture verticale à 5 500 m² au troisième trimestre 2021 afin d’approvisionner en premier lieu 60 magasins de la marque en région parisienne avant de se développer sur l’ensemble du réseau national, puis de regarder vers l’Europe.

Partenariat avec William Saurin

Grâce à ce partenariat, Jungle propose aux clients de l’enseigne Monoprix des plantes saines, vivantes, sans pesticides et produites localement. Car Jungle est installé depuis fin 2019 dans une cellule de 4 000 m² située sur une partie du plateau de logistique de William Saurin dans la zone industrielle de l’Omois à Château-Thierry. Cofigeo, propriétaire de William Saurin, est aussi un actionnaires de Jungle : « C’est vraiment une chance d’avoir pu s’installer là. On les connaît, c’est plus facile. Nous bénéficions d’une hauteur sous plafond de 12 mètres. Le bâtiment a moins de dix ans. Il est aux normes. Nous sommes idéalement situés près de Paris », se réjouit Gilles Dreyfus, président de Jungle, qu’il a lancé en 2016 au Portugal, en compagnie de Nicolas Seguy,

Jungle utilise la technologie au service du vivant pour répondre à une problématique claire : apporter une solution d’agriculture locale. Grâce à quatre années de recherche et développement, les équipes ont réussi à développer des recettes nutritives optimisées (nutrition, photosynthèse, climat) en agriculture verticale pour permettre aux plantes de se développer de manière optimale.

Avantages

« Notre offre est basée sur des produits sans pesticides, vivants, et avec un goût formidable. L’aspect attractif de notre offre, ce sont des plantes vendues dans leur substrat qui restent fraîches plus longtemps en magasin, mais surtout chez le client. Des avantages donc pour le magasin, mais aussi et particulièrement pour le consommateur », déclare Gilles Dreyfus.

La transparence est donc affichée de la graine à l’assiette. Il s’agit notamment : d’herbes aromatiques, de salades et de jeunes pousses… Des tests seront réalisés pour la culture de tomates cerises et de baies. Enfin, Jungle, c’est 70 000 euros de chiffre d’affaires en 2020, et 3 millions prévus en 2021, 5 millions d’euros de fonds levés au total, 19 collaborateurs, 50 000 plantes produites en 2020 et une prévision de 10 millions de plantes en 2022.