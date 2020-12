Informatique Compiègne : une compétence à la hauteur de vos attentes

Aux manettes d’Informatique Compiègne, c’est Olivier Placial, jeune entrepreneur passionné par l’informatique qui est titulaire d’un brevet de technicien mais aussi d’un diplôme d’ingénieur en informatique. Ce dernier a pris la décision de voler de ses propres ailes en se lançant dans une aventure entrepreneuriale avant même de finir ses études. C’est ainsi qu’Informatique Compiègne a vu le jour en 2014. « J’ai toujours eu en tête de monter ma propre entreprise. Habitant de Compiègne, le choix d’implanter ma société dans cette ville s’est fait naturellement », se souvient Olivier Placial. « J’ai décidé de mettre mes compétences et expertises au service des particuliers et entreprises. Je m’efforce d’être toujours disponible et j’appréhende les besoins de mes clients pour les conseiller au mieux », détaille-t-il.

Qu’il s’agisse d’un appareil qui refuse de s’allumer ou qui est trop lent, d’un problème de connexion au réseau ou à Internet, de la disparition de fichiers, ou encore de besoin de conseils quant à l’achat d’un nouvel appareil informatique ou de formation, Informatique Compiègne saura vous satisfaire.

Un savoir-faire conjuguant qualité et rapidité

Animée par un leitmotiv, celui d’apporter des conseils judicieux et des solutions adaptées pour simplifier la vie de ses clients, l’enseigne offre un service de qualité en mettant l’accent sur les exigences en termes de coût, de temps et de sécurité. Elle propose diverses prestations allant du conseil, dépannage et assistance informatique à la création de sites Internet en passant par la numérisation des anciennes cassettes, diapositives et bobines. De plus, la structure peut former sa clientèle mais aussi s’occuper du volet maintenance informatique (PC et MAC). « J’interviens pour une formation, une assistance ou un dépannage informatique sur Compiègne et dans un rayon de 50km (particuliers, entreprises, associations, professions libérales) ». Réalisées dans les meilleurs délais, ces interventions sont précédées par la présentation d’un devis gratuit et succédées par la présentation d’une garantie de 30 jours à compter de la date d’achèvement du service.