Hauts-de-France : demande d’emploi stable au 3e trimestre 2020

Le nombre de demandeurs d’emploi dans la région en catégorie A diminue de 10,6% pour les hommes et de 8,2% pour les femmes. Au cours de la même période, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A diminue dans les Hauts-de-France de 12,4% pour les moins de 25 ans, de 10,0% pour ceux âgés de 25 à 49 ans et de 6,1% pour ceux âgés de 50 ans ou plus. Dans l’Aisne, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité s’établit en moyenne sur le trimestre à 37 090. Soit une baisse de 7% sur un trimestre et une progression de 7,5% sur un an. Dans l’Oise, ce nombre a également baissé de 10,6% sur un trimestre, soit une baisse de 5 420 personnes.