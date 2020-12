France Nuanciers : 30 ans de savoir-faire

C’est en 1990 que Guy Cronier a pris la décision de créer l’entreprise France Nuanciers implantée à Bucy-le-Long dans l’Aisne, Spécialisée dans l’échantillonnage, la Publicité sur les lieux de vente (PLV) de tous les produits et l’imprimerie, elle met à la disposition de ses clients des échantillons sur différents supports, et propose une large gamme de services.

« Je suis titulaire d’un baccalauréat professionnel en agencement », déclare Guy Cronier, le dirigeant. Juste après l’obtention de mon diplôme, j’ai intégré Agnesima, une entreprise rémoise de menuiserie et d’agencement, ou j’ai travaillé pendant trois ans avant d’opter pour la création de ma structure, en collaboration avec mes ex beaux-parents. » L’entreprise compte aujourd’hui 14 salariés dont dix employés de fabrication et quatre salariés administratifs.

Des prestations variées

L’entreprise propose des prestations d’échantillonnage et de la PLV de tous produits, mais principalement dans le domaine de la peinture. Elle fait appel aux techniques de la sérigraphie pour appliquer manuellement les différents produits des clients, entre autres, les peintures, les produits de façades, les enduits décoratifs, les lasures et les vernis, et ce, sur tous supports dont le papier, le bois, le médium, le métal et le PVC. Au sein de l’atelier de 2 000 m² qui s’étend sur un terrain de 5 000 m², l’équipe réalise des maquettes et des totems en isolation thermique extérieure, des nuanciers avec des échantillons collés, des sélecteurs avec applications des peintures ou lasures, des meubles pour habillage linéaire, des coffrets échantillons, ou encore des niches de présentations de peintures ou produits décoratif. France Nuanciers est également équipée de machines automatiques pour le collage des échantillons et l’usinage de toute matière.

Des cartes de visites aux enveloppes à entête en passant par les brochures, les livres les dépliants, les plaquettes commerciales, les affiches, les flyers, les calendriers, l’entreprise offre un service d’impression sur-mesure en offset et en numérique sur plusieurs supports tels que le carton, le bois, le papier et le PVC. « La satisfaction de notre clientèle est au cœur de nos préoccupations, c’est pour cette raison que nous accordons une grande importance à la qualité des prestations que nous proposons. De plus, nous disposons d’une équipe professionnelle, solide et performante dotée d’une expérience de plusieurs années dans ce domaine », explique Guy Cronier qui espère pérenniser son entreprise tout en développant davantage les activités qu’il propose.