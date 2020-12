Équipements à partager, le « Booking » du BTP

« Depuis un an, nous avons vraiment axé notre réflexion sur notre valeur ajoutée : que cherchent nos clients lorsqu’ils viennent chez nous ? », explique Kevin Legault, fondateur d’Équipements à partager. Une analyse qui a permis à l’entreprise de bien déterminer sa cible et d’apporter des réponses adaptées. « Aujourd’hui nous travaillons avec des acteurs régionaux et nationaux du BTP qui ont fait le choix d’externaliser leur service de location de matériel », résume l’entrepreneur. Équipements à partager joue donc le rôle de facilitateur en trouvant sur l’ensemble du territoire national les engins demandés et disponibles pour un chantier. « Les entreprises qui nous font confiance ont l’habitude de sous-traiter la location de matériel, tout ou en partie », poursuit Kevin Legault qui emploie aujourd’hui six personnes à Amiens.

Une base de données performante

Pour répondre à des besoins souvent urgents et très spécifiques, le sourcing est un élément clé. « C’est un très gros travail, mais c’est primordial », confirme le chef d’entreprise qui compare le fonctionnement de sa structure avec le service de réservation Booking. « Notre base de données nous permet aujourd’hui de connaître pratiquement en détail le parc machines de chaque fournisseur, c’est un précieux gain de temps qui nous donne la possibilité de construire un service sur-mesure pour nos clients » poursuit-il. Une offre qui se base également sur la personnalisation avec un contact humain renforcé. « Chaque client peut compter sur un binôme qui va l’accompagner de A à Z dans ses recherches. Cela permet de renforcer le lien de confiance avec nos interlocuteurs mais aussi d’être très réactif », observe-t-il.

Consolider sa croissance

Si le premier confinement a obligé Équipements à partager à stopper net ses activités, le deuxième temps de la crise sanitaire a, au contraire, été une réelle opportunité de croissance pour l’entreprise amiénoise. « Le secteur du BTP est resté actif, nous avons d’ailleurs pu observer une accélération des sollicitations et l’arrivée de nouveaux clients », confie Kevin Legault. Les règles sanitaires obligeant les entreprises à installer des espaces de vie supplémentaires sur les chantiers, les demandes ont mécaniquement augmenté. « Cette crise a fait naître deux fois plus de besoins alors que l’offre reste stable », ajoute celui qui souhaite consolider son service et renforcer son équipe pour la rendre encore plus performante. « La priorité à court terme est de recruter des collaborateurs qui savent où trouver le bon matériel rapidement. À plus long terme, mon objectif est de travailler sur notre visibilité pour gagner de nouveaux clients », conclut Kevin Legault.