Clarilog développe son business à la vitesse du cloud

Déménagement en cœur de ville, effectif renforcé, partenariat avec Microsoft et sortie du nouveau produit dématérialisé « One by Clarilog ». La société Clarilog, éditeur BtoB de logiciels français à Saint-Quentin, poursuit sa croissance malgré la crise.

Denis Sennéchael a repris l’entreprise saint-quentinoise en 2018 avec une envie forte de développer rapidement cette « pépite du numérique » : « Clarilog vend des logiciels informatique dans deux domaines, la gestion de parc informatiques et le help-desk, pour des entreprises de taille intermédiaire et des PME. Nous avons remarqué que les directions informatiques de ces ETI sont sous-dimensionnées et qu’elles ont besoin de beaucoup d’intelligence en amont ».

« De beaux succès durant la crise »

Dans les bureaux du nouveau siège social où ils sont installés depuis septembre, en cœur de ville, les 20 salariés travaillent à améliorer le service aux clients, y compris en période de Covid. « La période a été compliquée pour nous jusqu’à l’été. Nous avons mis la totalité de nos forces, avec les équipes du service R&D, pour travailler à la sortie du nouveau produit « One by Clarilog » », la solution clé pour une vision à 360° du parc matériel et logiciel. Cette solution entièrement dans le cloud a le même ADN historiquement que Clarilog, c’est-à-dire répondre aux besoins du client de manière simple, claire et efficace. Les opérationnels vont avoir en moins de 3 clics, l’information importante pour la gestion du parc », analyse le président, avant d’ajouter avec satisfaction : « Depuis l’été, nous voyons une vraie accélération. Nous avons gagné de nouveaux clients et notamment de très beaux contrats dans le secteur public. Nous offrons le meilleur rapport qualité/prix sur le marché, je suis convaincu que c’est ce qui fait la différence. Nous continuons d’investir dans l’intelligence, le R&D est le cœur du réacteur pour les 15 années qui viennent. Nous avons embauché trois personnes en septembre, nous avons la capacité d’embaucher d’autres talents et d’accueillir d’autres pépites du numérique ».

Spécialiste du marché mondial des logiciels et de la technologie depuis 25 ans, Denis Sennéchael a occupé des postes de direction pour des éditeurs de logiciels français en Europe et aux États-Unis avant de choisir de s’établir à Saint-Quentin. Une expérience que le chef d’entreprise met à profit dans sa recherche du « bon partenaire » auquel s’associer pour développer des « produits de très haut niveau ». Ainsi est née la collaboration avec le géant Microsoft qui a permis à « la pépite du numérique des Hauts-de-France » de franchir en juin dernier une étape clé dans sa croissance.